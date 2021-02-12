Результативный Дзюба, креативный Головин и универсальный Зобнин: 25 лучших атакующих футболистов России

Артём Дзюба остаётся лучшим российским нападающим. Форвард продолжает регулярно забивать как за «Зенит», так и за сборную и не имеет конкурентов. На позиции атакующего полузащитника способны сыграть сразу несколько высококлассных исполнителей, среди которых Александр Головин и братья Антон и Алексей Миранчуки. А в линии полузащиты незыблем дуэт Романа Зобнина и Магомеда Оздоева. RT представляет 25 лучших атакующих футболистов страны.

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, в котором примет участие сборная России. За четыре месяца до начала турнира RT публикует список 50 лучших отечественных игроков, чтобы оценить, насколько велик выбор у тренерского штаба национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым.

Каждая позиция представлена пятью исполнителями, которые градированы согласно мнению редакции. В первой части были собраны спортсмены оборонительных амплуа. Во второй фигурируют футболисты атакующего плана: хавбеки, атакующие полузащитники, фланговые нападающие и форварды.

Центральные полузащитники

1. Роман Зобнин («Спартак»); 2. Магомед Оздоев («Зенит»); 3. Далер Кузяев («Зенит»); 4. Иван Обляков (ЦСКА); 5. Даниил Уткин («Краснодар»).

Роман Зобнин из тех футболистов, без которых сложно представить нынешнюю сборную России, а также московский «Спартак». Полузащитник, который выполняет огромный объём работы, является настоящим сердцем обеих команд. Вдобавок он по-настоящему универсален. Первую половину сезона РПЛ воспитанник Академии имени Коноплёва вынужденно провёл на правом краю обороны и был едва ли не лучшим в стране. Способен он сыграть и в опорной зоне, и даже на левом фланге. Принято считать, что Зобнин не силён в созидании, но в текущем чемпионате он входит в топ-10 по количеству ключевых передач. А в целом 82,4% пасов хавбека получаются точными.

Пару в центре поля в сборной Роману, как правило, составляет Магомед Оздоев. Заиграв в «Зените» при Сергее Семаке, он стал одним из лидеров команды, несмотря на наличие высококлассных легионеров. Причём футболист хорош не только в разрушении, но и в созидании. Неслучайно в предыдущих клубах Магомед, обладающий как хорошим пасом, так и сильным ударом, действовал гораздо ближе к атаке.

Любопытно, что из основы «Зенита» Оздоев вытеснил Далера Кузяева. Несмотря на желание попробовать силы в Европе, полузащитник всё же остался в команде. Его главная сильная сторона — универсальность. В текущем сезоне Далер сыграл на пяти позициях: левый и правый края полузащиты, центр поля, опорная зона, правый фланг обороны. Да и в сборной он готов закрыть любую проблемную зону без потери качества. Например, в матче Лиги наций с Турцией Кузяев вышел справа в полузащите, забил гол и отдал результативную передачу.

Замыкают пятёрку лучших центральных полузащитников страны молодые Даниил Уткин и Иван Обляков. Сравнивать их не так просто, поскольку первый в «Краснодаре» нацелен на созидание, тогда как второй вынужден участвовать и в разрушении, с чем довольно успешно справляется. При этом Обляков заточен не только на это. Через него фактически строится вся игра красно-синих: в РПЛ он встречается с мячом чаще, чем кто-либо ещё в команде (в среднем 54,8 передачи за игру, 84,7% — точные). Без Ивана представить себе нынешний ЦСКА сложно, тогда как Уткин получал много игровой практики осенью, скорее благодаря кадровым проблемам «Краснодара», а после возвращения в строй лидеров вновь был переведён в запас.

Левый край атаки

1. Денис Черышев («Валенсия»); 2. Антон Миранчук («Локомотив»); 3. Даниил Лесовой («Динамо»); 4. Андрей Мостовой («Зенит»); 5. Резиуан Мирзов («Химки»).

На левом краю атаки играет немало по-настоящему сильных футболистов с российским паспортом, однако лучшим стоит признать Дениса Черышева. Пусть он не всегда попадает в стартовый состав «Валенсии» и часто получает травмы, опыта игры в одной из сильнейших лиг мира — Примере — не заменит ничто. Это наглядно показал пример Алексея Миранчука, который в РПЛ считался одним из лучших, но в европейском первенстве, Серии А, смотрится не так эффектно.

Зато его брат Антон подхватил лидерское знамя в «Локомотиве» и добился серьёзного прогресса. В частности, забил три мяча в Лиге чемпионов. Пусть два из них с пенальти, но в еврокубке он не только реализовывал 11-метровые, но и вёл игру. А зачастую хав и вовсе оказывался единственным, кто раздавал обостряющие передачи. В РПЛ по количеству ключевых пасов (2,2) Миранчук делит третье место с Даниилом Лесовым. Также в его активе четыре ассиста.

Игра молодого динамовца вовсе вызывает у болельщиков восхищение. 23-летний футболист буквально влюбил в себя поклонников бело-голубых неординарной техникой. Но Даниил включает дриблинг разумно, обладает конкретикой в завершении. В текущем сезоне РПЛ он отметился шестью голами (все — с игры). Также в его активе две результативные передачи.

Его сверстник Андрей Мостовой действует не так ярко, но при этом выполняет не меньший объём работы. Многие сомневались, сумеет ли полузащитник заиграть в «Зените» после возвращения из «Сочи», однако он быстро стал значимым звеном команды. Да и в сборной Черчесов выпустил молодого вингера на поле после первого же вызова, что большая редкость.

Наконец, заслужил попадания в пятёрку лучших футболистов сборной на своей позиции Резиуан Мирзов. В «Спартаке» у техничного хавбека не получилось, но в «Химках» он обрёл уверенность в своих силах и успел забить четыре мяча, пара из которых вышли очень красивыми.

Правый край атаки

1. Алексей Ионов («Ростов»); 2. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»); 3. Константин Кучаев (ЦСКА); 4. Денис Макаров («Рубин»); 5. Алексей Сутормин («Зенит»).

А вот на правом фланге выбор игроков в стране не настолько велик. Лучшим, по мнению RT, остаётся Алексей Ионов. В феврале воспитаннику «Зенита» исполнится 32, однако пока он не только не сдал, но и заслужил новый вызов: из «Ростова» перешёл в «Краснодар», где быстро стал основным футболистом. До сих пор незаменим Алексей и в сборной.

Следом за ним располагаются три молодых футболиста. Пожалуй, наиболее талантливый — Магомед-Шапи Сулейманов. Текущий сезон получается для футболиста «Краснодара» непростым, ведь он практически не попадает в стартовый состав южан. Однако в конце года полузащитник вновь напомнил о себе, забив «Ротору» и «Локомотиву». А ещё чуть раньше поразил ворота «Севильи» в ЛЧ. Остаётся надеяться, что Сулейманов преодолеет чёрную полосу и начнёт реализовывать потенциал.

Два футболиста молодёжной сборной России Константин Кучаев и Денис Макаров, напротив, добились серьёзного прогресса. Последний вовсе стал одним из главных открытий сезона. Обладающий хорошей техникой и сильным ударом игрок, который ещё в 2019-м выступал в ФНЛ, провёл шесть мячей во всех турнирах. Небывалой результативностью порадовал и Кучаев, который только в чемпионате отличился шесть раз и отдал три результативные передачи.

Алексей Сутормин действует не так ярко, как коллеги по амплуа, зато не менее полезно. Вместе с Кузяевым москвич отличается завидной универсальностью и зачастую «латает бреши» в составе «Зенита». В конце года полузащитник и вовсе несколько раз сыграл справа в обороне.

Атакующие полузащитники

1. Александр Головин («Монако»); 2. Алексей Миранчук («Аталанта»); 3. Зелимхан Бакаев («Спартак»); 4. Александр Ерохин («Зенит»); 5. Сергей Ткачёв («Арсенал»).

Качественные атакующие полузащитники — штучный товар, но Черчесов имеет на удивление богатый выбор футболистов данного амплуа, причём двое из них уже выступают в Европе. Для Александра Головина сезон пока получается смазанным: он пропустил из-за травмы пять месяцев. Тем не менее после возвращения россиянин сразу начал помогать «Монако»: забил «Лорьяну», отдал две результативные передачи в игре с «Марселем», оформил хет-трик в матче с «Нимом».

Алексей Миранчук продолжает осваиваться в «Аталанте». Он, хотя и забил четыре мяча во всех турнирах в составе бергамасков, пока полноценно в игру команды не встроился, о чём часто говорит главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Серьёзный удар по позициям Алексея нанесло и не самое удачное выступление за сборную.

Ещё в прошлом сезоне казалось, что за место в основном составе национальной команды с Головиным и Миранчуком поборется Зелимхан Бакаев. Однако спартаковец сильно сбавил и даже потерял место в основном составе красно-белых. Несмотря на это, полузащитник с пятью голевыми передачами является одним из лучших ассистентов сезона в РПЛ.

Александр Ерохин, напротив, попал в число тех, кто раскрылся по-новому. После травмы Сердара Азмуна Семак стал использовать полузащитника на позиции под нападающим, и тот сильно помог «Зениту» в непростой период. В активе полузащитника семь голов в РПЛ и ЛЧ. Также он дважды ассистировал партнёрам.

Вслед за ним расположился Сергей Ткачёв, один из самых недооценённых футболистов РПЛ. 31-летнего россиянина сложно назвать звездой, однако он ведёт всю игру «Арсенала». Так, в прошлом сезоне он с восемью передачами в списке лучших ассистентов турнира уступил только Дзюбе (12) и Бакаеву (9), а в позапрошлом — набрал 12 баллов за результативность (5 + 7) и помог тулякам впервые в истории пробиться в еврокубки.

Нападающие

1. Артём Дзюба («Зенит»); 2. Фёдор Чалов (ЦСКА); 3. Александр Соболев («Спартак»); 4. Фёдор Смолов («Локомотив»); 5. Александр Кокорин («Фиорентина»).

Артём Дзюба остаётся сильнейшим нападающим страны. Неслучайно в прошлом сезоне форвард стал как лучшим бомбардиром РПЛ наряду с Сердаром Азмуном, так и лучшим ассистентом. В текущем он забил уже 13 мячей во всех турнирах — больше, чем любой другой российский нападающий. Сюда же стоит отнести два гола Сербии в матче Лиги наций УЕФА. В свои 32 года Артём незаменим и в сборной. В его отсутствие национальная команда в прошлом году забила лишь два мяча и не одержала ни одной победы.

В текущем розыгрыше РПЛ второе место в гонке бомбардиров среди российских нападающих делят Фёдор Чалов и Александр Соболев, забившие по пять мячей. Определить среди них лучшего сложно, но армеец сильнее в подыгрыше — в чемпионате он уже отдал четыре голевые передачи, тогда как спартаковец — только одну. Зато Соболев наряду с Оливером Абильгором лучше всех в лиге ведёт верховые единоборства, выигрывая в среднем 5,3 дуэли на «втором этаже».

На четвёртом и пятом местах располагаются опытные Фёдор Смолов и Александр Кокорин. Для обоих сезон пока складывается не слишком удачно. Нападающий «Локомотива» забил три мяча, а бывший форвард «Спартака» — два (оба с пенальти). Несмотря на это, Кокорин в январе получил новый вызов и уехал в «Фиорентину». Смолов же пошёл по данному пути ровно год назад, когда отправился в аренду в «Сельту». В какой-то степени карьера товарищей по «Динамо» развивается схоже. Одно можно сказать точно: по уровню таланта они не уступают ни одному из представленных в рейтинге форвардов. Однако по разным причинам раскрыли его не полностью, особенно это касается Александра.