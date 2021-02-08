«Вытащил эту игру»: хет-трик и пас Головина принесли «Монако» победу над «Нимом» в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил хет-трик и отдал голевую передачу в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». Хавбек стал первым из россиян, кто забил три гола в ведущих первенствах Старого Света, с тех пор как в марте 2012-го Павел Погребняк трижды отличился в АПЛ в составе «Фулхэма». После финального свистка главный тренер монегасков Нико Ковач назвал своего подопечного фантастическим футболистом. А вице-президент клуба Александр Васильев выразил надежду, что он больше не будет выпадать из стартового состава команды.

Два гола за десять минут и изумительный удар со штрафного

Матч 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом» стал для Александра Головина первым в стартовом составе «Монако» за почти полгода. В последний раз он выходил в основе монегасков ещё 30 августа 2020-го на встречу с «Метцем», в которой и получил неприятную травму, выбившую его из строя на четыре месяца. После возвращения в строй Нико Ковач дозированно предоставлял россиянину игровую практику, но в воскресенье, наконец, доверился ему.

Причём Головин расположился не в центре полузащиты, а на правом фланге, заняв место новичка команды Крепина Дьятта. И эта рокировка полностью себя оправдала. Уже к 13-й минуте Александр оформил дубль, оба раза подключившись к атаке именно по краю. Сначала он, грамотно положив корпус, замкнул подачу Фоде Балло-Туре слева, а затем с довольно острого угла сильно пробил под перекладину.

Казалось, после такого дебюта никаких проблем у «Монако» не должно возникнуть. Однако ещё в первом тайме аутсайдер отыгрался благодаря точным ударам Луки До и Зинедина Ферхата. Спасать монегасков пришлось Головину. По истечении часа встречи он идеально исполнил штрафной, отправив мяч точно в дальний угол, и оформил хет-трик. Вопросы в данном эпизоде возникли к вратарю Батисту Рейне, который спрятался за стенкой и не успел среагировать на не самый сильный удар.

При этом после матча Ковач признался, что исполнять этот стандарт изначально должен был опытнейший Сеск Фабрегас, но почувствовавший в себе уверенность россиянин забрал у испанца мяч. В целом он назвал Головина фантастическим игроком.

На 77-й минуте россиянин тонкой передачей вывел один на один с голкипером Кевина Фолланда и набрал четвёртый балл за результативность. Аутсайдер турнира «Ним» в концовке встречи сократил отставание до минимума — 3:4, но это не помогло хозяевам набрать очки. «Монако» одержал седьмую победу подряд в национальном первенстве и закрепился на четвёртом месте Лиги 1.

Головин же оформил не только дебютный хет-трик в карьере, но и первый российский в истории чемпионата Франции. Более того, в последний раз отечественный футболист забивал три мяча за игру в одном из пяти сильнейших европейских первенств в марте 2012-го. Тогда Павел Погребняк, только перешедший в английский «Фулхэм», трижды поразил ворота «Вулверхэмптона» в АПЛ.

Статистика Александра в текущем сезоне впечатляет. В девяти матчах Лиги 1 он забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач. При этом он лишь трижды попадал в основной состав и суммарно провёл на поле всего 350 минут. То есть россиянин набирает балл за результативность в среднем каждые 44 минуты.

Даже начиная матч в запасе в начале 2021 года после возвращения в строй, он всё равно приносил пользу команде. В матче с «Лорьяном» полузащитник появился на поле на 64-й минуте и первым же касанием забил важный мяч. А во встрече с «Марселем» помог команде одержать волевую победу, отдав две голевые передачи партнёрам с угловых.

Впрочем, сам Головин, по словам вице-президента «Монако» Виктора Васильева, отнёсся к своему хет-трику максимально спокойно и после финального свистка не только не радовался, но и был огорчён, что монегаски испытали столько проблем в матче с аутсайдером.

«Поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три мяча, но всё равно недоволен, что так складывалась игра. Должны были побеждать без нервотрёпки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от коллектива. Молодец», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Также вице-президент клуба признался, что узнал о попадании соотечественника в основной состав накануне встречи и выразил надежду, что Головин больше не будет из него выпадать.

«Саша, конечно, молодец. Он долгое время был травмирован, тренер выпускал его только на замену. А вчера, наконец, я узнал, что Саша начнёт с первых минут. Было интересно посмотреть, как всё сложится. И он вытащил эту игру. Три гола, боролся до конца. Думаю, теперь Саша будет регулярно выходить в старте. Всё будет нормально. Раскроет все свои таланты. У нас сейчас требовательный тренер. Раз Сашу выпустили с первых минут, значит, он доказал, что достоин этого, что работал лучше. Ковач с ним раньше не был знаком. И вот, наконец, посмотрел на тренировках и в игре. Отличный игрок», — добавил Васильев.

Подтвердил слова функционера и агент футболиста Олег Артёмов. По его словам, полузащитник находится в достаточно хорошей форме.

«Монегасская народная мудрость: «Головин — всему Головин. Петь дифирамбы мы не будем, но Саша провёл отличный матч», — отметил агент.

Порадовался достижению россиянина и его детский тренер Виталий Ожигов. Специалист заверил, что на дебютном хет-трике Головин точно не остановится.

«Можно порадоваться такому достижению Александра. Главное, что он полностью восстановился от травмы и теперь играет в футбол. Несмотря на хет-трик не думаю, что Саша добрался до своей самой высокой планки. Впереди чемпионат Европы, там он должен выстрелить, тем более у него футбольный возраст, когда игроки становятся ещё лучше», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Бывший клуб Головина ЦСКА также поздравил его с успешной игрой, опубликовав в официальном аккаунте в Twitter пост со словами «From Kaltan with love», намекнув на родной город сибиряка.

From Kaltan with love 🇷🇺 https://t.co/JNbe8sokMK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 7, 2021

«Радостно, что российский футболист находится в «Монако» на ведущих ролях»

Остались в восторге от выступления Головина и эксперты. Так, Роман Широков, рядом с которым Александр начинал карьеру как в ЦСКА, так и в сборной России, подчеркнул, что после восстановления от травмы полузащитник все матчи в составе «Монако» проводил на высоком уровне.

«Просто он выходил на небольшое количество времени, на 20—30 минут, сейчас же оказался в основном составе. В первые десять минут два забил, во втором тайме — забил и тут же отдал. Отличный матч. Вообще вся его карьера в «Монако» подразумевает, что он перейдёт в клуб чуть выше уровнем», — приводит слова Широкова Sport24.

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, который вместе с Леонидом Слуцким помогал Головину закрепиться во взрослом футболе, также порадовался тому, что Александр начал реализовывать свой талант и даже назвал его системообразующим игроком «Монако».

«Очень рад за Головина, что после такого большого перерыва он в каждой игре, каждую минуту, которую ему предоставляют, приносит ощутимую пользу. Любому после травмы хочется вернуться на свой уровень. Думаю, он сильно соскучился по футболу и старается максимально использовать время», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Поздравили соотечественника с дебютным хет-триком и Александр Мостовой с Игорем Яновским, которые также выступали в чемпионате Франции. В частности, бывший капитан сборной России подчеркнул, что карьера молодого полузащитника только начинается, и у него всё впереди.

«Всё ещё считаю, что Головина рано называть царём. Ему только 24 года, вот исполнится 30 — тогда можно. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него запускается. Радостно, что наш российский футболист находится в «Монако» на ведущих ролях. Саша — молодец. Восстановился после травмы, начал выходить на замены, воспользовался шансом, а теперь снова в основе. Просто красавец. В сложном французском чемпионате хорошо играет. Только похвала ему», — заявил Мостовой.

А вот по мнению экс-полузащитника ПСЖ Яновского, травмы всё же пока мешают россиянину полностью раскрыть свой потенциал в «Монако».

«Стоит ли сравнивать Головина с Мостовым? Это всё-таки разные эпохи. Мостовой играл и был царём и богом. Его все помнят и во Франции, и в Испании. Надеюсь, Головин оставит такое же впечатление. Если перестанет получать травмы и будет играть постоянно, то может сравняться с Александром. После этого сезона станет понятно, стоит ли Головину переходить в более сильную лигу. Он уже достаточно адаптировался, язык выучил. Предыдущие два года получились тяжёлыми. У команды был спад, у него — травмы. Тяжело было проявить себя. Если Саша останется на виду, то на него обратят внимание. У него всё для этого есть», — добавил Яновский.