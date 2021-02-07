Тренер «Монако» назвал Головина фантастическим игроком после хет-трика в матче с «Нимом»

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру российского полузащитника команды Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».
Тренер «Монако» назвал Головина фантастическим игроком после хет-трика в матче с «Нимом»
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«Александр Головин провёл прекрасный матч. Он фантастический игрок. Я очень доволен победой и его игрой. Он давно не выходил в стартовом составе, но доказал, что является топовым игроком», — цитирует Ковача пресс-служба монегасков.

Специалист отметил, что Головин обладает отличными пасом и ударом, а также подчеркнул, что россиянин заслужил звание лучшего футболиста матча. По его словам, хавбека было непросто оставлять в запасе, но нужно было его постепенно подвести к нужным кондициям после травмы.

«Удивился ли я, когда он взялся исполнить штрафной? Да. Думал, что к мячу подойдёт Сеск Фабрегас. Но я знаю, на что способен Голо», — добавил Ковач.

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Всего в этом сезоне на счету хавбека девять матчей в составе монегасков, в которых он забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее детский тренер Головина отреагировал на хет-трик футболиста в матче с «Нимом».

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