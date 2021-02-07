Детский тренер Головина отреагировал на хет-трик футболиста в матче с «Нимом»

Виталий Ожигов, детский тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, оценил игру футболиста в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».

«Можно порадоваться такому достижению Александра, он молодец! Главное, что он полностью восстановился после травмы и теперь играет в футбол», — цитирует Ожигова РИА Новости.

При этом он не считает, что Головин добрался до самой высокой своей планки, и думает, что россиянин может играть ещё лучше.

«Впереди будет чемпионат Европы, там он должен стрельнуть, тем более у него футбольный возраст, когда игроки становятся ещё лучше», — добавил специалист.

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Всего в этом сезоне на счету хавбека девять матчей в составе монегасков, в которых он забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее депутат Милонов поздравил Головина с первым хет-триком за «Монако».