Депутат Милонов поздравил Головина с первым хет-триком за «Монако»

Депутат Госдумы России Виталий Милонов отреагировал на игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Нимом».

«Красава! Поздравляю Александра с таким замечательным выступлением. Пусть и дальше показывает такую классную игру», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Всего в этом сезоне на счету хавбека девять матчей в составе монегасков, в которых он забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее агент Головина отметил, что его клиент провёл отличный матч с «Нимом».