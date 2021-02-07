Агент Головина: Саша провёл отличный матч с «Нимом»

Олег Артёмов, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру своего клиента в матче 24-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Нимом».

«Феерический матч. Не уточнял у тренера, знал ли Саша заранее про то, что выйдет в стартовом составе. Монегасская народная мудрость: «Головин — всему Головин!» Раз Ковач поставил Сашу в старте, значит, он уже в форме. Петь дифирамбы мы не будем, но Саша провёл отличный матч», — цитирует Артёмова «Спорт-Экспресс».

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Всего в этом сезоне на счету хавбека девять матчей в составе монегасков, в которых он забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не стоит пребывать в эйфории после хет-трика Головина.