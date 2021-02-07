Губерниев заявил, что не стоит пребывать в эйфории после хет-трика Головина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Нимом».

«Головин — молодец. Его для этого и брали. Он очень хороший футболист. Оправился от травмы, теперь играет. Но это его работа. Он её делает хорошо, мы за него очень рады. Не нужно эйфории. Это как если бы мне сказали, что я молодец, потому что не ругаю без причины наших биатлонистов во время репортажей», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Головин перешёл в «Монако» в 2018 году из ЦСКА за €30 млн.

Ранее тренер Сергей Овчинников назвал Головина системообразующим футболистом для «Монако».