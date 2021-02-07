Овчинников считает Головина системообразующим футболистом для «Монако»

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Нимом».

«Александр, оправившись от травмы, реализовал свои возможности. Он системообразующий игрок для «Монако». Очень рад за Александра, что после такого большого перерыва он в каждой игре, в каждой минуте, которую ему дают играть, приносит ощутимую пользу», — цитирует Овчинникова РИА Новости.

Специалист отметил, что любому игроку после травм хочется вернуться на свой уровень, а Головин сильно соскучился по футболу и в максимальной степени использует шансы, которые ему предоставляет тренерский штаб.

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Головин перешёл в «Монако» в 2018 году из ЦСКА за €30 млн.

Ранее Александр Мостовой отреагировал на хет-трик Головина.