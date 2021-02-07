Мостовой о хет-трике Головина: радостно, что он на ведущих ролях в «Монако»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».
Мостовой о хет-трике Головина: радостно, что он на ведущих ролях в «Монако»
  • Reuters

«Все ещё считаю, что Головина рано называть царём. Ему ещё 24 года, вот 30 будет — можно будет. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него ещё только запускается. Радостно, что наш российский футболист в «Монако» на ведущих ролях. Саша — молодец», — цитирует Головина «Чемпионат».

Он отметил, что хавбек воспользовался своим шансом после восстановления и заслуженно вернулся в основной состав монегасков.

«Просто красавец! В сложном французском чемпионате хорошо играет. Только похвала ему», — добавил Мостовой.

В матче с «Нимом» Головин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Таким образом, он помог «Монако» одержать победу со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что Головин стал автором первого российского хет-трика в истории чемпионата Франции.

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