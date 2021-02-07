Смолов примет участие в киберспортивном турнире по CS:GO

Российский футболист Фёдор Смолов, выступающий за московский «Локомотив», примет участие в киберспортивном турнире «Лиги звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что уже 7 февраля форвард сыграет в первом матче за команду, которая будет составлена из футболистов. Помимо Смолова, в неё войдут его одноклубники Владислав Игнатьев, Виталий Лысцов и Владимир Шолох, а также игрок столичного «Динамо» Андрей Мазурин.

Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассмотрит вариант продажи Смолова после окончания сезона.