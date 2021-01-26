Кузяев рассказал, почему не перешёл в европейский клуб летом 2020 года

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев рассказал о несостоявшемся трансфере в Европу летом 2020 года, когда он находился в статусе свободного агента.

«Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры — непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба — свои. Я, повторю, очень хотел попробовать себя в Европе. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось в итоге», — приводит слова Кузяева «Спорт день за днём».

Он отметил, что готов был пойти на понижение зарплаты ради перехода в европейскую команду, подчеркнув, что он хотел изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере и в целом испытать себя.

«В английском чемпионате пошёл бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать. Много было разговоров, но реальных предложений, наверное, было три-четыре, когда дошло до представителей клубов. Но всё равно не сложилось», — добавил Кузяев.

28-летний Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года. В общей сложности в его активе 14 голов и десять голевых передач в 109 матчах. Летом 2020 года его контракт с клубом истёк. Он находился в статусе свободного агента до октября, после чего снова пописал соглашение с петербургским клубом.

Ранее сообщалось, что агент рассказал о рисках трансфера Кокорина в «Фиорентину».