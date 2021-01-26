Агент рассказал о рисках трансфера Кокорина в «Фиорентину»

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Итальянский футбольный агент Винченцо Морабито высказал мнение относительно перехода российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».
Агент рассказал о рисках трансфера Кокорина в «Фиорентину»
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«При найме российских игроков всегда есть риск из-за трудностей в адаптации. Я занимался переходом Аршавина в Англию, у него получилось очень хорошо. Но в целом по натуре российские игроки очень замкнутые. Их привычки отличаются от футболистов из других стран», — приводит слова Морабито Firenze Viola.

Он отметил, что Кокорин мог перенять европейский менталитет от своих бывших тренеров — Фабио Капелло и Роберто Манчини.

«Когда он был на вершине, то забивал каждые три игры, но не сейчас. С 2018 года у него была серия травм, в том числе мышечных, которые сильно помешали ему, из-за чего он потерял форму. Кокорин раньше интересовал даже такие клубы, как «Барселона», но это в прошлом. Теперь же покупка Кокорина меня удивила. Надеюсь, что все риски оценили правильно. В «Спартаке» он не играл не просто так. Пока он не готов, и нужно понять, хочет ли он вернуться на прежний уровень», — добавил Морабито.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл за «Спартак» десять матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 21 очко.

Ранее Кокорин заявил, что сделает всё возможное для «Фиорентины».

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