Надёжный Акинфеев, «вечный» Жирков и незаменимый Джикия: 25 лучших оборонительных российских футболистов

В российском футболе много сильных вратарей. Опытным Игорю Акинфееву, Антону Шунину и Сослану Джанаеву уже готовы составить конкуренцию молодые Матвей Сафонов и Александр Максименко. А вот выбор защитников не настолько велик, как хотелось бы тренерскому штабу сборной. На флангах по-прежнему незаменимы Юрий Жирков и Марио Фернандес, а в центре нет альтернативы Георгию Джикии. В опорной зоне конкуренция актуальна для целого ряда талантливых исполнителей. 25 лучших игроков оборонительного плана — в материале RT.

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, в котором примет участие сборная России. За четыре месяца до начала турнира RT публикует список 50 лучших отечественных игроков, чтобы оценить, насколько велик выбор у тренерского штаба национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым.

Каждая позиция представлена пятью исполнителями, которые градированы согласно мнению редакции. В первой части аналитического материала собраны спортсмены, действующие в оборонительных амплуа: вратари, левые, центральные и правые защитники, а также опорные полузащитники.

Вратари

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 2. Матвей Сафонов («Краснодар»); 3. Антон Шунин («Динамо»); 4. Александр Максименко («Спартак»); 5. Сослан Джанаев («Сочи»).

Отечественная школа вратарей традиционно считается одной из сильнейших в мире. Вот и сейчас в России хватает качественных голкиперов. Однако номером один остаётся Игорь Акинфеев. В ЦСКА легенда клуба по-прежнему незаменим. В 25 матчах текущего сезона в РПЛ и Лиге Европы он пропустил всего 25 мячей, несмотря на далеко не безупречную игру обороны армейцев. А в чемпионате России по количеству матчей на ноль (шесть) 34-летний футболист уступает только Антону Шунину, Маринато Гилерме и Сергею Песьякову. Неудивительно, что в СМИ продолжают писать о возможном возвращении Акинфеева в сборную России.

Однако ему уже выросла смена в лице Матвея Сафонова и Александра Максименко. Страж ворот «Краснодара» добился серьёзного прогресса. Он помог молодёжной сборной выйти в финальную стадию чемпионата Европы, получил первый вызов в национальную команду, а также дебютировал в Лиге чемпионов. Максименко в прошлом году был не столь стабилен и допускал ошибки в важных матчах, но всё же регулярно спасал «Спартак».

А вот Антон Шунин проводит один из лучших сезонов в карьере. Он лидирует в РПЛ как по количеству «сухих» встреч (вместе с Гилерме и Песьяковым), так и по проценту отражённых ударов (81%). Неудивительно, что именно динамовцу Черчесов доверил место в основе национальной команды. Продолжает регулярно вызываться в сборную и Сослан Джанаев. 33-летний футболист является одним из лидеров «Сочи» и делает всё, чтобы команда боролась за путёвку в еврокубки. Причём зачастую воспитанник ЦСКА совершает действительно невероятные сейвы.

Левые защитники

1. Юрий Жирков («Зенит»); 2. Фёдор Кудряшов («Антальяспор»); 3. Евгений Чернов («Краснодар»); 4. Георгий Щенников (ЦСКА); 5. Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Качественных левых защитников среди россиян не так много. Показательный момент: 37-летний Юрий Жирков до сих пор остается незаменимым для сборной. В случае же его перевода в линию полузащиты освободившуюся зону в национальной команде закрывали Вячеслав Караваев или Фёдор Кудряшов. Последний в 33 года также показывает отличную игру. Россиянин, который может сыграть как на фланге, так и в центре обороны, востребован и в турецком «Антальяспоре». В текущем сезоне чемпионата страны он провёл все матчи, кроме одного, от первой и до последней минуты.

Серьёзного прогресса добился Евгений Чернов. Летом он перешёл из «Ростова» в «Краснодар» и дебютировал в ЛЧ. Постепенно Чернов стал ключевой фигурой в построениях Мурада Мусаева. Работоспособный футболист практически в одиночку закрыл левый край южан.

А вот защитник ЦСКА Георгий Щенников, напротив, регрессировал. Серьёзно надломили игрока проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил практически весь предыдущий сезон. Тем не менее он остаётся одним из лучших на своей позиции. В 2020-м Щенников был незаменим в стане армейцев, если не выбывал из-за очередной травмы.

Заслужил попадание в пятёрку лучших и Дмитрий Скопинцев. В «Краснодаре» он не закрепился, однако в «Динамо» пришёлся ко двору. Причина — игровая схема. Латераль комфортно чувствует себя в расстановке с тремя центральными защитниками, при которой закрывает весь фланг и активно подключается к атакам, демонстрируя фирменную скорость.

Центральные защитники

1. Георгий Джикия («Спартак»); 2. Роман Евгеньев («Динамо»); 3. Игорь Дивеев (ЦСКА); 4. Максим Осипенко («Ростов»); 5. Павел Маслов («Спартак»).

Позиция центрального защитника традиционно считается в России дефицитной. В настоящее время лучшим в стране футболистом данного амплуа является Георгий Джикия. Воспитанник «Локомотива» незаменим как в сборной, так и в «Спартаке». В обеих командах он носит капитанскую повязку.

Рядом с ним и Самуэлем Жиго раскрылся Павел Маслов, который вытеснил из основы Илью Кутепова. И это не случайно: 20-летний тюменец в текущем розыгрыше РПЛ по количеству перехватов является лучшим в команде (2,3), а по числу отборов (1,6) находится наравне с Жиго и опережает Джикию. Кроме того, Маслов чаще других начинает атаки красно-белых.

Незаменимыми футболистами в своих командах стали и два других центральных защитника «молодёжки» Роман Евгеньев и Игорь Дивеев, которые в конце 2020-го уже дебютировали во взрослой сборной. Выбрать из них лучшего сложно, ведь разрушители дополняют друг друга. Мощный армеец лучше ведёт верховую борьбу. Зато динамовец обладает великолепным первым пасом и смелее подключается к атакам. Его звёздным часом стал матч с «Локомотивом», где Евгеньев забил дебютный мяч за бело-голубых и отдал результативную передачу.

В пятёрку лучших центральных защитников страны на данный момент сложно не включить и Максима Осипенко, который ещё в 2019-м выступал за воронежский «Факел» в ФНЛ. Заиграть в «Ростове» помогла травма Дмитрия Чистякова. Новичок шансом воспользовался и больше не выпадал из основы. Слабых мест у него практически нет: при росте более 190 см Максим не только великолепно ведёт верховую борьбу (шестое место в РПЛ), но и практически непроходим внизу. Летом спортивные СМИ даже сообщали об интересе к Осипенко со стороны «Зенита», но в итоге в Санкт-Петербург отправился Чистяков.

Правые защитники

1. Марио Фернандес (ЦСКА); 2. Вячеслав Караваев («Зенит»); 3. Сергей Петров («Краснодар»); 4. Дмитрий Живоглядов («Локомотив»); 5. Игорь Смольников («Краснодар»).

Лучшим правым защитником России до сих пор остаётся натурализованный бразилец Марио Фернандес. Футболисту нет равноценной замены как в ЦСКА, так и в сборной. Однако в сентябре ему исполнилось 30 лет.

В ближайшее время заменить Фернандеса в национальной команде может Вячеслав Караваев, который моложе на пять лет. В начале 2010-х воспитанник клубной академии покинул ЦСКА, поскольку не хотел сидеть на скамейке запасных. Москвич выбрал европейский вектор развития, поиграл в Чехии и Нидерландах, а затем вернулся в Россию — в «Зенит».

В текущем сезоне Караваев смотрится не слабее Фернандеса, а в некоторых компонентах действует даже лучше, например, в отборе (2,2 в среднем за игру в РПЛ и 1,3 — в ЛЧ). У натурализованного бразильца 1,8 в РПЛ и 0,5 — в Лиге Европы.

Остальные правые защитники с российским паспортом проявляют себя менее ярко. Так, опытный Сергей Петров получил травму в октябрьском матче ЛЧ с «Челси» и до конца года на поле не выходил. В составе «Краснодара» его заменил Игорь Смольников. Уроженец Каменск-Уральска выделяется работоспобностью и успевает не только закрывать профильную зону в обороне, но и подключаться к атакам. Например, в матче с «Локомотивом» он отдал две голевые передачи.

Неброско, но надёжно действует Дмитрий Живоглядов. С приходом Марко Николича он вернул себе место в стартовом составе железнодорожников. Помогло и передвижение Владислава Игнатьева в линию полузащиты. Футболист провёл все матчи ЛЧ, кроме одного, «от звонка до звонка». Да и то в игре с «Зальцбургом» его заменили на 84-й минуте.

Опорные полузащитники

1. Дмитрий Баринов («Спартак»); 2. Юрий Газинский («Краснодар»); 3. Даниил Фомин («Динамо»); 4. Наиль Умяров («Спартак»); 5. Станислав Макгеев / Даниил Куликов (оба — «Локомотив»).

Не может не радовать, что в списке лучших опорных полузащитников России представлено много молодых футболистов, хотя ещё несколько лет назад Игорю Денисову не наблюдалось альтернативы на данной позиции. Однако вытеснить его из основного состава «Локо» удалось Дмитрию Баринову. Спортсмен быстро заслужил доверие не только Юрия Сёмина, но и Черчесова. Во второй половине отборочного цикла Евро-2020 он уже регулярно выходил на поле с первых минут и в сборной. К сожалению, серьёзная травма колена выбила Баринова из строя более чем на полгода.

Однако проблемы со здоровьем Дмитрия, а также Гжегожа Крыховяка помогли проявить себя в «Локо» молодым Станиславу Магкееву и Даниилу Куликову. Определить в этой связке лучшего затруднительно. Первый смелее действует непосредственно в разрушении, а также способен сыграть центрального защитника. Второй обладает большей работоспобностью, активнее комбинирует с партнёрами. Однако даже в ЛЧ на уровне таких соперников, как «Атлетико» и «Бавария» оба смотрелись достойно и получили неоценимый опыт.

Дебютировал в ЛЧ в текущем сезоне и Юрий Газинский. В пяти матчах турнира из шести он цементировал опорную зону «Краснодара» и сделал всё, чтобы команда пробились в плей-офф Лиги Европы. В 31 год Газинский остаётся лидером южан. При этом не только исправляет ошибки партнёров, но и начинает атаки из глубины.

Стремительно прогрессирует Даниил Фомин. В прошлом году он перешёл из «Уфы» в «Динамо» и не прогадал. Воспитанник «Краснодара» сходу стал основным футболистом бело-голубых и в нынешнем сезоне РПЛ забил три мяча и отдал столько же голевых передач. Правда, с приходом Сандро Шварца Фомин в некоторых матчах оказывался выше в полузащите. Отметил рост Даниила и Черчесов, который трижды выпустил динамовца на поле в конце года.

В списке RT футболист на своей позиции уступил только Баринову и Газинскому, опередив Наиля Умярова. Это связано с тем, что 20-летний воспитанник «Чертаново» с возвращением на родную позицию Романа Зобнина потерял место в основе «Спартака». С наличием в команде Алекса Крала не исключено, что в ближайшее время отвоевать место в стартовом составе хавбеку молодёжки будет сложно.