Сёмин рассказал, в чём маме Жемалетдинова стоит быть требовательней к своему сыну

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективы полузащитника Рифата Жемалетдинова, а также дал совет его маме.

По его мнению, мама спортсмена Луиза Жемалетдинова воспитала хорошего человека и приложила много труда к этому. Он также выразил уверенность, что мать даёт Рифату наставления, чтобы он прогрессировал.

«Он уже был в национальной сборной, привлекался очень часто. Думаю, конечно, эти задачи он должен себе поставить. Мама потребовательнее к нему должна быть, поменьше ему на обед и ужин булок давать, побольше постного, и пойдёт дело», — сказал Сёмин в эфире программы «Мама знает всё».

Он также пожелал Луизе Жемалетдиновой терпения и позитива, так как профессия футболиста является достаточно сложной.

В этом сезоне Жемалетдинов провёл 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

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