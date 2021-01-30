Малафеев признался, что отправил свою дочь в реабилитационную клинику
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«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу», — написал Малафеев в своём Instagram.
По его словам, семья продолжает бороться с проблемами, которые возникли у дочери весной. Тогда в прессе появилась информация, что Ксения торговала запрещёнными препаратами, а также неоднократно сообщалось, что дочь спортсмена является наркотически зависимой.
«К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что всё будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», — добавил Малафеев.
Ранее сообщалось, что Малафеев вылечился от коронавируса и выписан из больницы.