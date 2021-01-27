Малафеев вылечился от коронавируса и выписан из больницы
- РИА Новости
«Чувствую себя замечательно, прекрасно. Тест пришёл отрицательный. Лечение прошло активно и оперативно. С точки зрения восстановления, не было смысла дольше задерживаться в больнице, хотя у многих пациентов были разные ситуации как по срокам нахождения в больнице, так и по срокам восстановления», — приводит слова Малафеева Sport24.
41-летний Малафеев был госпитализирован 19 января из-за проблем с лёгкими, возникшими из-за коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов вакцинировался от коронавируса.