Малафеев вылечился от коронавируса и выписан из больницы

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев сообщил о своём выздоровлении после коронавирусной инфекции.
Малафеев вылечился от коронавируса и выписан из больницы
  • РИА Новости

«Чувствую себя замечательно, прекрасно. Тест пришёл отрицательный. Лечение прошло активно и оперативно. С точки зрения восстановления, не было смысла дольше задерживаться в больнице, хотя у многих пациентов были разные ситуации как по срокам нахождения в больнице, так и по срокам восстановления», — приводит слова Малафеева Sport24.

41-летний Малафеев был госпитализирован 19 января из-за проблем с лёгкими, возникшими из-за коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов вакцинировался от коронавируса.

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