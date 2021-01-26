Черчесов вакцинировался от коронавируса

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Черчесов вакцинировался от коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, вместе с Черчесовым прививку получил главный врач сборной Эдуард Безуглов.

Отмечается, что РФС предоставит возможность вакцинироваться всем игрокам и тренерскому штабу сборной. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей, однако они смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что матч отбора на ЧМ-2022 по футболу Словакия — Россия пройдёт в Трнаве.

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