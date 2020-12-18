Черчесов не исключил возвращения Акинфеева в сборную России, приведя в пример Жиркова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду для выступления на грядущем чемпионате Европы.

«По поводу Акинфеева я совершенно спокойно отношусь к вопросу. Но никакой новой информации у меня на эту тему нет. Разговора на тему его возвращения у нас не было. Вот Жирков уже заканчивал выступления в сборной, а до сих пор в деле. Причём он у нас провёл три матча подряд, потом в «Зените» ещё четыре. Никто не вспоминал про его возраст», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Евро-2020, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдёт летом 2021 года. Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.

Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде после выступления на домашнем чемпионате мира — 2018, где россияне дошли до четвертьфинала.

Ранее Черчесов дал объяснение осеннему спаду в игре сборной России.