Черчесов дал объяснение осеннему спаду в игре сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проанализировал выступление своей команды в заключительных матчах группового этапа Лиги наций.

«Мы в сентябре недосчитались пары человек — это же не 70% игроков, как в заключительном матче года в Белграде. С самого начала отсутствовала большая группа футболистов. По ходу сбора она возрастала и возрастала. В итоге в Белграде, повторюсь, не было процентов 70 тех, на кого обычно опираемся: Дзюбы, Марио Фернандеса, Зобнина, Головина, Шунина, Газинского, Кудряшова, Семёнова. Порядка 12—14 человек. Сделать команду за два-три дня объективно крайне тяжело. При всех перечисленных факторах забей Сербии Заболотный на первой же минуте — и не исключено, что всё пошло бы по-другому. Но выводы необходимо сделать даже из этой истории. Есть ряд вопросов, на которые осенью ответить сами себе не сумели. Значит, нужно искать верные ходы», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Из-за поражений от сборных Турции (2:3) и Сербии (0:5) в двух заключительных турах Лиги наций сборная России не смогла квалифицироваться в дивизион А, заняв второе место в группе.

Ранее Роберто Карлос назвал Дзюбу и Смолова теми российскими игроками, которых он очень ценит.