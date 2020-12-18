Роберто Карлос назвал Дзюбу и Смолова теми российскими игроками, которых он очень ценит

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, бывший защитник махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос рассказал, каких российских игроков он очень ценит.

«Смолова я называл «Смоловинью», когда мы работали в «Анжи». Он отличный парень, классный игрок, мой друг. Я был очень рад, когда увидел его в «Сельте», я желаю ему успехов, потому что он очень классный игрок», — цитирует Карлоса Sport24.

Он отметил, что ему очень бы хотелось, чтобы именно Смолов показал миру, что такое российский футбол, так как Фёдор является ярким его представителем.

«Вообще есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба — потрясающий игрок, могу сказать, что он — эталон для российских игроков. Кроме того, могу ещё сказать о Черышеве. Он играет в «Валенсии». Так что русский футбол идёт верным путём», — добавил Карлос.

Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. После этого он до 2013 года являлся тренером дагестанской команды.

Ранее Дзюба поделился эмоциями от гола в ворота «Спартака».