Дзюба поделился эмоциями от гола в ворота «Спартака»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что был счастлив забить в ворота московского «Спартака» (3:1) в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба поделился эмоциями от гола в ворота «Спартака»
  • © РИА Новости

«Хотелось отметиться в таком матче. Чувствовал, что игра получается: я выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал — и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Саша Ерохин прорывался, мяч у него выбили — и на меня. На паузе получилось забить, я безумно счастлив! Очень круто, что вот так всё получилось: с потрясающими эмоциями уходим на перерыв», — сказал Дзюба официальному сайту «Зенита».

На данный момент Дзюба и его партнёр по «Зениту» Сердар Азмун лидируют в гонке бомбардиров РПЛ, забив по 11 мячей.

Ранее Боярский заявил, что «Спартак» разучился играть в футбол.

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