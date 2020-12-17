Боярский: «Спартак» разучился играть в футбол

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после победы над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» забил четыре мяча, ни одного не забил «Спартак». «Спартак» разучился играть в футбол. Они трусливо играли, а «Зенит» ничего не дал им сделать — и перебегали, и перебили, игроки лучше были, и Азмун, как всегда, был на высоте. Конечно же, и Дзюба помог», — цитирует Боярского «Спорт-Экпресс».

Он также выразил уверенность, что «Зенит» точно в этом сезоне станет чемпионом. По его мнению, «Спартак» не выпал из гонки за титул и будет пытаться догнать подопечных Сергея Семака, но у красно-белых ничего не выйдет.

«После такого мордобоя сложно прийти в себя. «Зенит» доказал свою состоятельность. Лучше не придумаешь. Мастерски. Молодцы. Доказали, что они лучше, чем «Спартак», — добавил Боярский.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Артём Дзюба отметил, что «Зенит» обыграл «Спартак» в одну калитку.