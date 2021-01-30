«Рубин» показал, как Слуцкий подшучивал над Леоном Мусаевым во время переговоров

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала юмористический ролик, в котором показан процесс переговоров главного тренера команды Леонида Слуцкого с полузащитником Леоном Мусаевым.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба из столицы Татарстана.

В ролике специалист подшучивает над 22-летним хавбеком из-за недостаточного игрового времени в «Зените».

В составе «Зенита» Мусаев стал двукратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В его активе 21 матч за петербуржцев во всех турнирах, в которых он не набрал баллов за результативность.

Ранее «Рубин» объявил о подписании соглашения с полузащитником «Зенита» Мусаевым.