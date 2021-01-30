«Рубин» показал, как Слуцкий подшучивал над Леоном Мусаевым во время переговоров
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба из столицы Татарстана.
В ролике специалист подшучивает над 22-летним хавбеком из-за недостаточного игрового времени в «Зените».
В составе «Зенита» Мусаев стал двукратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В его активе 21 матч за петербуржцев во всех турнирах, в которых он не набрал баллов за результативность.
Ранее «Рубин» объявил о подписании соглашения с полузащитником «Зенита» Мусаевым.
Публикуем видео переговоров Леонида Слуцкого с Леоном Мусаевым 📞— «Рубин» Казань (@fcrk) January 30, 2021
Как в «Рубине» проходят трансферы 😂📱
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