«Рубин» объявил о подписании соглашения с полузащитником «Зенита» Мусаевым

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Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев перешёл в «Рубин».
«Рубин» объявил о подписании соглашения с полузащитником «Зенита» Мусаевым
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Об этом говорится на официальном сайте казанского клуба. Сообщается, что 22-летний футболист подписал контракт сроком на пять лет и будет выступать за новую команду под номером 38.

В составе «Зенита» Мусаев стал двукратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В его активе 21 матч за петербуржцев во всех турнирах, в которых он не набрал баллов за результативность.

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