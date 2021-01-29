«Рубин» объявил о подписании соглашения с полузащитником «Зенита» Мусаевым

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев перешёл в «Рубин».

Об этом говорится на официальном сайте казанского клуба. Сообщается, что 22-летний футболист подписал контракт сроком на пять лет и будет выступать за новую команду под номером 38.

В составе «Зенита» Мусаев стал двукратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В его активе 21 матч за петербуржцев во всех турнирах, в которых он не набрал баллов за результативность.

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