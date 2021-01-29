В «Уфе» отреагировали на слухи о трансфере Данченко в греческий АЕК

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков прокомментировал слухи о возможном переходе украинского полузащитника команды Олега Данченко в греческий АЕК.
В «Уфе» отреагировали на слухи о трансфере Данченко в греческий АЕК
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«У него аренда до конца сезона. Разговоры об этом я уже читал, но ни от самого Олега, ни от «Рубина» ничего про АЕК не поступало», — цитирует Шайбекова «Спорт-Экспресс».

Данченко перешёл в «Уфу» из «Рубина» на правах аренды в августе 2020 года. С тех пор он провёл за уфимскую команду 16 матчей и сделал пять результативных передач.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал мнение о причине ухода Шамиля Газизова из московского «Спартака».

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