Мурзагулов высказал мнение о причине ухода Газизова из «Спартака»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал мнение о причине ухода Шамиля Газизова из московского Спартака».

«Я не считаю, что у него не получилось в «Спартаке». Но то, что его ждёт в Москве, я прогнозировал за месяц до его назначения в «Спартак». Шамиль сказал мне, что есть такое предложение. Я сказал ему: «Шамиль, ты же долго не проработаешь там». Он спросил: «Почему?» Я ответил: «Ты, может быть, лучше всех в стране разбираешься в футболе, но ты совсем не разбираешься в политике и интригах». Так что, думаю, что только в этом причина его ухода», — приводит слова Мурзагулова Sport24.

Он отметил, что сожалеет, что в данной ситуации оказался прав.

«Если Шамиль больше меня понимает в футболе, то я лучше его понимаю в политике. Я не хотел, чтобы так вышло, но ему, наверное, эти шишки тоже надо было набить, надо было попробовать себя на таком уровне. И он увидел, что и там способен на многое. Команда была на первом месте, когда он уходил. Я горжусь им, как человеком, которого породила наша республика. У нас так поставлено, у нас работают дисциплинированные люди, которые должны ночей не спать, но делать своё дело. В этом смысле я очень счастлив, что вся Россия об этом узнала», — добавил Мурзагулов.

В июле 2020-го Газизов был назначен генеральным директором московского «Спартака», но уже в начале декабря он покинул должность.

Ранее Мурзагулов высказал мнение о возвращении Газизова в «Уфу».