Мурзагулов о возвращении Газизова в «Уфу»: мы будем работать лучше

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал мнение о возвращении Шамиля Газизова в клуб.
Мурзагулов о возвращении Газизова в «Уфу»: мы будем работать лучше
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Скрывать не стану, в день, когда я узнал, что Шамиль уйдёт из «Спартака», мы созвонились. Я сказал: «Шамиль, давай домой». Он подумал, подумал — и решил вернуться. Сейчас даже его нештатный статус нас устраивает. Его мозги, слова, которые он говорит нашим футболистам, тренерскому штабу, менеджменту, свою роль сыграют, и, конечно, мы будем работать лучше», — приводит слова Мурзагулова Sport24.

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год. В июле 2020-го функционер был назначен генеральным директором московского «Спартака», но 8 декабря он покинул должность.

Ранее в «Уфе» опровергли информацию о переговорах со «Спартаком» по Урунову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить