Мурзагулов о возвращении Газизова в «Уфу»: мы будем работать лучше

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал мнение о возвращении Шамиля Газизова в клуб.

«Скрывать не стану, в день, когда я узнал, что Шамиль уйдёт из «Спартака», мы созвонились. Я сказал: «Шамиль, давай домой». Он подумал, подумал — и решил вернуться. Сейчас даже его нештатный статус нас устраивает. Его мозги, слова, которые он говорит нашим футболистам, тренерскому штабу, менеджменту, свою роль сыграют, и, конечно, мы будем работать лучше», — приводит слова Мурзагулова Sport24.

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год. В июле 2020-го функционер был назначен генеральным директором московского «Спартака», но 8 декабря он покинул должность.

Ранее в «Уфе» опровергли информацию о переговорах со «Спартаком» по Урунову.