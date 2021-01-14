В «Уфе» опровергли информацию о переговорах со «Спартаком» по Урунову

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о переговорах с московским «Спартаком» о выкупе полузащитника Остона Урунова.

«Это неправда, мы никаких переговоров по нему не ведём. Остон — игрок «Спартака», сейчас он уехал с командой на сборы. Я даже не обращался в «Спартак» по поводу него», — приводит слова Шайбекова «Спорт-Экспресс».

20-летний хавбек сборной Узбекистана, перешедший из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года, сыграл в девяти матчах за московский клуб, лишь в двух из которых выходил на поле в стартовом составе, и записал в свой актив один гол.

Ранее появилась информация, что Урунов может вернуться в «Уфу».