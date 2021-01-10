СМИ: Футболист «Спартака» Урунов может вернуться в «Уфу»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» и сборной Узбекистана Остон Урунов может вернуться в «Уфу».
СМИ: Футболист «Спартака» Урунов может вернуться в «Уфу»
  • © Официальный сайт футбольного клуба «Спартак»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, рассматриваются как вариант с арендой, так и выкуп прав на игрока. Стороны проводят переговоры.

5 августа 2020 года футболист перешёл в «Спартак» из «Уфы». Сумма трансфера составила €1,5 млн.

«Спартак» занимает третье место в Российской премьер-лиге, набрав 35 очков в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Урунов начнут подготовку ко второй части сезона вместе со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить