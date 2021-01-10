СМИ: Футболист «Спартака» Урунов может вернуться в «Уфу»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, рассматриваются как вариант с арендой, так и выкуп прав на игрока. Стороны проводят переговоры.
5 августа 2020 года футболист перешёл в «Спартак» из «Уфы». Сумма трансфера составила €1,5 млн.
«Спартак» занимает третье место в Российской премьер-лиге, набрав 35 очков в 19 матчах.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Урунов начнут подготовку ко второй части сезона вместе со «Спартаком».