СМИ: Футболист «Спартака» Урунов может вернуться в «Уфу»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Узбекистана Остон Урунов может вернуться в «Уфу».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, рассматриваются как вариант с арендой, так и выкуп прав на игрока. Стороны проводят переговоры.

5 августа 2020 года футболист перешёл в «Спартак» из «Уфы». Сумма трансфера составила €1,5 млн.

«Спартак» занимает третье место в Российской премьер-лиге, набрав 35 очков в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Урунов начнут подготовку ко второй части сезона вместе со «Спартаком».



