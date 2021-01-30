Агент Маньяков рассказал, что Кокорин мог вернуться в «Сочи» этой зимой

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Агент Александр Маньяков рассказал, что футбольный клуб «Сочи» вёл переговоры с московским «Спартаком» о возможном переходе нападающего в зимнее трансферное окно.
Агент Маньяков рассказал, что Кокорин мог вернуться в «Сочи» этой зимой
  • ©acffiorentina.com

«Насколько я знаю, переговоры с «Сочи» велись. Что было дальше — не могу сказать. Я не агент Кокорина и не уполномочен был вести эти переговоры. Но стороны разговаривали», — цитирует Маньякова «Матч ТВ».

При этом он назвал правильным решение Кокорина о переходе в «Фиорентину» и отметил, что от таких предложений не отказываются.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Кокорин показал, как болел за «Фиорентину» в матче с «Торино».

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