Агент Маньяков рассказал, что Кокорин мог вернуться в «Сочи» этой зимой
- ©acffiorentina.com
«Насколько я знаю, переговоры с «Сочи» велись. Что было дальше — не могу сказать. Я не агент Кокорина и не уполномочен был вести эти переговоры. Но стороны разговаривали», — цитирует Маньякова «Матч ТВ».
При этом он назвал правильным решение Кокорина о переходе в «Фиорентину» и отметил, что от таких предложений не отказываются.
27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака».
Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Кокорин показал, как болел за «Фиорентину» в матче с «Торино».