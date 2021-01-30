Кокорин показал, как болел за «Фиорентину» в матче с «Торино»
- @ACFFiorentinaEN
Форвард опубликовал видео в сториз своего Instagram.
«Вперёд, «Фиорентина», — подписал пост Кокорин.
«Фиорентина» в рамках 20-го тура итальянской футбольной Серии А сыграла вничью с «Торино».
27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака».
Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на матч Серии А в Турин.
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