Кокорин показал, как болел за «Фиорентину» в матче с «Торино»

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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал видео, на котором показал, как смотрит матч своей новой команды.
Кокорин показал, как болел за «Фиорентину» в матче с «Торино»
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Форвард опубликовал видео в сториз своего Instagram

«Вперёд, «Фиорентина», — подписал пост Кокорин.

«Фиорентина» в рамках 20-го тура итальянской футбольной Серии А сыграла вничью с «Торино».

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на матч Серии А в Турин.

  • © https://www.instagram.com/kokorin9/?hl=ru

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