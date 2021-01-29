Источник: Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на матч Серии А в Турин
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Как сообщает «РБ Спорт», Кокорин пока занимается по индивидуальной программе. Форвард останется во Флоренции, чтобы скорее набрать необходимую форму.
Кроме того, в Италии действуют строгие ограничения на передвижения по стране из-за коронавируса.
При этом есть вероятность, что Кокорин попадёт в заявку «Фиорентины» 5 февраля на матч с «Интером», так как он к тому времени уже получит рабочую визу.
Матч «Торино» — «Фиорентина» состоится 29 января в рамках 20-го тура чемпионата Италии.
Ранее Мирча Луческу объяснил, почему сомневается в успешном выступлении Кокорина в Серии А.