Источник: Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на матч Серии А в Турин

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не поехал в Турин вместе с командой на матч итальянской футбольной Серии А с «Торино».

Как сообщает «РБ Спорт», Кокорин пока занимается по индивидуальной программе. Форвард останется во Флоренции, чтобы скорее набрать необходимую форму.

Кроме того, в Италии действуют строгие ограничения на передвижения по стране из-за коронавируса.

При этом есть вероятность, что Кокорин попадёт в заявку «Фиорентины» 5 февраля на матч с «Интером», так как он к тому времени уже получит рабочую визу.

Матч «Торино» — «Фиорентина» состоится 29 января в рамках 20-го тура чемпионата Италии.

Ранее Мирча Луческу объяснил, почему сомневается в успешном выступлении Кокорина в Серии А.