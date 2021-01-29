Луческу объяснил, почему сомневается в успешном выступлении Кокорина в Серии А

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», объяснил, почему сомневается в успешном выступлении российского нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».

«Итальянский чемпионат очень тактический. Ему нужно уважать все требования к дисциплине в клубе и в лиге. У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия Серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил», — цитирует Луческу «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что футболист обладает выдающимися качествами и ему был необходим этот переезд.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину».