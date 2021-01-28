Тренер «Сочи» прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход бывшего форварда команды Александра Кокорина во флорентийскую «Фиорентину».

«Пожелали Саше удачи, надеемся, что он включит на максимум свой характер. Осталось попылить лет пять на хорошем уровне. Это как раз тот случай, когда всем злопыхателям нужно будет доказать, что я, Кокорин, чего-то стою. Когда у него закончился контракт, мы ему так и сказали: «Хотим тебя видеть в зарубежном клубе». Это свершилось. Наверное, глупо, имея хорошие данные и талант, не воспользоваться теми опциями, которые тебе дала жизнь. Мы рады, что это случилось», — приводит слова Федотова Sport24.

Он отметил, что у Кокорина есть все данные, чтобы играть в Италии.

«Он это доказывал. У него есть функционал, физическое здоровье и технические данные, и голы он может забивать. Мы это видели и знаем не понаслышке», — добавил специалист.

29-летний Кокорин играл за «Сочи» во второй половине сезона-2019/20 и записал в свой актив семь голов и три голевые передачи в десяти матчах.

Ранее сообщалось, что Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше.