Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше

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Российский нападающий флорентийской «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, почему прежде не предпринимал попыток перейти в европейский клуб.
Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше
  • ©acffiorentina.com

«Так получалось. У меня были хорошие тренеры, проводил хорошие сезоны. А я находился в команде, которая постоянно играла в Европе. Надеялся, что проявлю себя в Европе, играя за российский клуб. Но жизненные ситуации бывают разные. Всё так совпало, что нужно было переехать сюда. Плюс на меня вышла отличная команда», — заявил Кокорин на пресс-конференции

«Фиорентина» стала первой зарубежной командой в карьере 29-летнего Кокорина. В России он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Ранее Роберто Манчини подтвердил, что представители «Фиорентины» спрашивали его о Кокорине.

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