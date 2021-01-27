Манчини подтвердил, что представители «Фиорентины» спрашивали его о Кокорине

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини, в прошлом возглавлявший петербургский «Зенит», рассказал, что представители флорентийской «Фиорентины» обращались к нему относительно российского форварда Александра Кокорина.
Манчини подтвердил, что представители «Фиорентины» спрашивали его о Кокорине
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«Думаю, что он может проделать хорошую работу в «Фиорентине». Это хорошая молодая команда. И Коко может играть там очень хорошо. У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков», — приводит слова Манчини Sport24.

Официально о переходе Кокорина в «Фиорентину» было объявлено 26 января. 29-летний форвард играл за «Спартак» с лета 2020 года и провёл в составе московского клуба десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Кокорин рассказал о роли Капелло и Манчини в его трансфере в «Фиорентину».

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