Кокорин рассказал о роли Капелло и Манчини в его трансфере в «Фиорентину»

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Российский нападающий Александр Кокорин рассказал, о роли бывшего тренера сборной России Фабио Капелло и экс-наставника «Зенита» Роберто Манчини в его переходе в итальянский клуб «Фиорентина».
Кокорин рассказал о роли Капелло и Манчини в его трансфере в «Фиорентину»
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«Об этом много писали и в Италии, и в России — что Капелло и Манчини сыграли большую роль. Я им благодарен, я с ними на связи, но по-дружески. Недавно говорил с Фабио, поблагодарил его за всё. Мы на связи с ним, но как друзья, скажем так», — заявил Кокорин на пресс-конференции.

Официально о переходе Кокорина в «Фиорентину» было объявлено 26 января. 29-летний форвард играл за «Спартак» с лета 2020 года и провёл в составе московского клуба десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Кокорин рассказал о своём контракте с «Фиорентиной».

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