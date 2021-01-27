Кокорин рассказал о своём контракте с «Фиорентиной»

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал, на какой срок рассчитано его соглашение с итальянским клубом «Фиорентина».

«Фиорентина» предложила мне такой же контракт, какой был в предыдущей команде. Он рассчитан на три с половиной года», — заявил Кокорин на пресс-конференции.

Официально о переходе Кокорина в «Фиорентину» было объявлено 26 января. 29-летний форвард играл за «Спартак» с лета 2020 года и провёл в составе московского клуба десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину».