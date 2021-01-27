Владелец «Спартака» прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на переход нападающего Александра Кокорина в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Не получилось ли у Кокорина в «Спартаке»? Я ему пожелал удачи», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Широков оценил переход Кокорина в «Фиорентину».