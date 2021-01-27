Широков оценил переход Кокорина в «Фиорентину»
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«Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец», — цитирует Широкова Sport24.
Он также предположил, что Кокорину удастся решить проблему с травмами, так как в Италии теплее, чем в России. По его мнению, у форварда всё получится, если он будет стараться.
27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из «Спартака».
Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Кокорин попрощался с болельщиками «Спартака».