Широков оценил переход Кокорина в «Фиорентину»

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Бывший футболист сборной России Роман Широков считает правильным решение форварда Александра Кокорина перейти из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».
Широков оценил переход Кокорина в «Фиорентину»
  • ©acffiorentina.com

«Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец», — цитирует Широкова Sport24.

Он также предположил, что Кокорину удастся решить проблему с травмами, так как в Италии теплее, чем в России. По его мнению, у форварда всё получится, если он будет стараться.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Кокорин попрощался с болельщиками «Спартака».

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