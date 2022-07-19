ERR: на балтийских пляжах Эстонии нашли холерный вибрион
Департамент здоровья Эстонии обнаружил холерный вибрион на пляжах страны. Как передаёт ERR, в ведомстве сообщили, что это нетоксичные штаммы холерного вибриона, которые не обладают эпидемическим потенциалом, но могут вызывать рвоту, диарею, раневую инфекцию, воспаление уха и кожи, абсцессы у 2—3% людей. Особенно подвержены риску маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом и купающиеся с царапинами или язвами на коже.
По данным Департамента здоровья, микроорганизмы, распространяющиеся в воде, становятся всё более актуальными. Причины связаны как с развитием методов анализа, потеплением климата, так и с открытостью мира, всё более интенсивным водным транспортом и перемещением людей. По мере потепления климата повышается общая температура морской воды, что вместе с низким содержанием солей создаёт благоприятные условия для распространения обитающих на юге болезнетворных видов в более прохладные районы, включая Балтийское море и побережье Эстонии.
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