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CNN: США допустили, что Израиль использовал оружие, нарушив гуманитарные права

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В Вашингтоне допускают, что армия Израиля нарушила международное гуманитарное право, использовав американское оружие.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчёт администрации президента США по использованию Израилем оружия американского производства.

Журналисты пишут, что американские власти не располагают полной информацией о том, были ли именно их вооружения использованы при предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права. Однако в администрации Джо Байдена допускают подобные случаи.

В документе отмечается, что расследования потенциальных нарушений продолжаются.

Ранее в связи с военными действиями Израиля город Рафах на юге сектора Газа покинули около 110 тыс. человек.

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