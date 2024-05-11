МИД ОАЭ отверг план Нетаньяху об участии в гражданском управлении Газы

Объединённые Арабские Эмираты отвергли предложение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху об участии ОАЭ в гражданском управлении Газы.

Об этом заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян, пишет Reuters.

«Премьер-министр Израиля не обладает полномочиями для такого шага», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что ОАЭ не будут реализовывать план, направленный на «прикрытие израильского присутствия в секторе Газа».

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обратился к Международному уголовному суду с призывом выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху из-за вооружённого конфликта в секторе Газа.