МИД России: Лондон не даёт Москве ответ о судьбе Сергея Скрипаля
Об этом ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Дипломат отметил, что спустя шесть лет после инцидента в Солсбери Лондон ни по линии внешнеполитических ведомств, ни через следственные органы не хочет взаимодействовать с Россией по делу Скрипалей.
«Как и прежде, англичане отказались предоставить информацию о судьбе Сергея Скрипаля», — заявил Беляев.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, Лондон отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери.