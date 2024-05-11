RT в Telegram
Подпишись

МИД России: Лондон не даёт Москве ответ о судьбе Сергея Скрипаля

Короткая ссылка
Представители британской стороны не намерены вести диалог с Россией о ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей и не хотят предоставить информацию о судьбе бывшего полковника ГРУ.

Об этом ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Дипломат отметил, что спустя шесть лет после инцидента в Солсбери Лондон ни по линии внешнеполитических ведомств, ни через следственные органы не хочет взаимодействовать с Россией по делу Скрипалей.

«Как и прежде, англичане отказались предоставить информацию о судьбе Сергея Скрипаля», — заявил Беляев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, Лондон отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить