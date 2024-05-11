МИД России: Лондон не даёт Москве ответ о судьбе Сергея Скрипаля

Представители британской стороны не намерены вести диалог с Россией о ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей и не хотят предоставить информацию о судьбе бывшего полковника ГРУ.

Об этом ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Дипломат отметил, что спустя шесть лет после инцидента в Солсбери Лондон ни по линии внешнеполитических ведомств, ни через следственные органы не хочет взаимодействовать с Россией по делу Скрипалей. «Как и прежде, англичане отказались предоставить информацию о судьбе Сергея Скрипаля», — заявил Беляев. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, Лондон отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери.