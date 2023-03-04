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МИД России: Лондон отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери

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Несмотря на призывы российской стороны, Лондон по-прежнему отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери.
МИД России: Лондон отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она уточнила, что британская сторона до сих пор не предоставила достоверной информации по «делу Скрипалей».

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Британия обвинила в произошедшем Россию, при этом в Москве осудили попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация с отравлением Скрипалей была поводом для организации атаки на Россию.

2 сентября 2022 года посольство России в Лондоне обратилось к британскому МИД с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль.

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