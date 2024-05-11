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Дипломат Беляев заявил об ответных мерах России на провокации Прибалтики

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Россия отвечает на провокации государств Прибалтики.

Об этом ТАСС сказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Дипломат отметил, что дипмиссии России в странах Прибалтики работают в «осадных условиях», так как Вильнюс, Рига и Таллин регулярно осложняют работу послов различными действиями.

«Мы, разумеется, не остаёмся в долгу и отвечаем на эти провокации как зеркально, так и асимметрично», — сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за сбоев GPS.

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