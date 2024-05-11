Дипломат Беляев заявил об ответных мерах России на провокации Прибалтики
Об этом ТАСС сказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Дипломат отметил, что дипмиссии России в странах Прибалтики работают в «осадных условиях», так как Вильнюс, Рига и Таллин регулярно осложняют работу послов различными действиями.
«Мы, разумеется, не остаёмся в долгу и отвечаем на эти провокации как зеркально, так и асимметрично», — сказал собеседник агентства.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за сбоев GPS.