Дипломат Беляев заявил об ответных мерах России на провокации Прибалтики

Россия отвечает на провокации государств Прибалтики.

Об этом ТАСС сказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Дипломат отметил, что дипмиссии России в странах Прибалтики работают в «осадных условиях», так как Вильнюс, Рига и Таллин регулярно осложняют работу послов различными действиями.

«Мы, разумеется, не остаёмся в долгу и отвечаем на эти провокации как зеркально, так и асимметрично», — сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за сбоев GPS.