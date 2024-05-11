В МИД заявили о частом использовании британского оружия против регионов России
Об этом ТАСС рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Дипломат заявил, что британское вооружение активно применяется украинскими войсками в ходе атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса и других регионов России.
Беляев также назвал Британию одним из крупнейших военных доноров Киева.
Ранее МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответом на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.