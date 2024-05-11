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В МИД заявили о частом использовании британского оружия против регионов России

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ВСУ при атаках на российские регионы часто пользуются поставляемым Британией вооружением.

Об этом ТАСС рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Дипломат заявил, что британское вооружение активно применяется украинскими войсками в ходе атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса и других регионов России.

Беляев также назвал Британию одним из крупнейших военных доноров Киева.

Ранее МИД России предупредил посла Великобритании в Москве Найджела Кейси о том, что ответом на удары по российской территории британским оружием могут стать любые военные объекты Лондона на Украине.

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