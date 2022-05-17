France 2: «подрыв светского общества» — в Гренобле разрешили буркини в бассейнах

Городской совет Гренобля минимальным перевесом голосов разрешил посещать бассейны топлес, в футболке и буркини — полностью закрытом купальнике для мусульман, сообщает France 2. Мусульманский купальник привёл к острой дискуссии среди депутатов: некоторые из них считают его разрешение «шагом назад» и «подрывом светского общества» со стороны религиозных организаций.

29 голосов за, 27 — против: после обсуждений, продолжавшихся 2,5 часа, в Гренобле (департамент Изер) приняли новый правила внутреннего распорядка для городских бассейнов. С 1 июня женщины могут плавать там топлес, также им разрешается носить буркини — полностью закрывающий тело купальный костюм. Мэр города, который внёс это предложение, радуется победе по многим фронтам.

ЭРИК ПЬОЛЬ, мэр Гренобля от партии «Европа Экология Зелёные»: Сегодня мне опять кто-то написал: «Наконец я смогу пойти поплавать в футболке для защиты от солнца. У меня не было возможности и мне не хотелось показывать кассиру бассейна рекомендации врача. К тому же это соответствует светскому характеру государства».

Потому что хотя закон 1905 года никоим образом не запрещает носить религиозную одежду в общественных местах, позиция мэра по этому вопросу вызвала острую полемику. Так, 13 депутатов из большинства выразили своё несогласие.

АМЕЛЬ ЗЕНАТИ, член городского совета из большинства: В нашем понимании это возвращение назад. Столько работы и борьбы, чтобы добиться улучшения положения женщин, — а у нас возникает ощущение, что это шаг назад.

В свою очередь оппозиция призывает к протестам перед зданием совета. Депутаты осуждают давление со стороны религиозных ассоциаций.

ДЕЛЬФИНА БАНС, член городского совета из большинства: Исламизм — это проект по постепенному подрыву нашего светского общества. Вы знаете, что сейчас происходит в Ренне? В Ренне разрешили носить буркини. Вы знаете, что они теперь требуют? Отдельные сеансы (для мужчин и женщин. — ИноТВ).

Префект департамента Изер намерен обратиться в административный суд Гренобля. Что касается председателя региона (Овернь— Рона— Альпы. — ИноТВ) Лорана Вокье, он объявил о прекращении денежной поддержки мэрии.