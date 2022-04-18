NTD: противники антиисламских акций устроили беспорядки в Швеции

В ходе беспорядков в шведском Норрчёпинге три человека получили ранения. Как передаёт NTD, их устроили противники ультраправой партии «Жёсткий курс», которая выступает за запрет ислама, а также депортацию мусульман, которым предоставили убежище.
Три человека получили ранения в ходе беспорядков в шведском Норрчёпинге. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы остановить разъярённых протестующих. Несколько пуль рикошетом попали в людей. Однако ранения не тяжёлые.
Беспорядки в Швеции вспыхнули ещё в четверг. Их устроили противники ультраправой партии «Жёсткий курс». Её возглавляет датско-шведский политик Расмус Палудан. Он планировал провести в нескольких шведских городах антиисламские акции.
Палудан обещал сжечь Коран, как уже делал это раньше. В ответ начались стихийные протесты. Они прокатились по Стокгольму, Ринкебю, Эребру, Ландскруне, Мальмё и Норрчёпингу.
Полицейские отмечают особую агрессивность зачинщиков беспорядков. В основном это молодые люди. Они забрасывали полицейских камнями и петардами. Среди правоохранителей есть пострадавшие. Также ранена женщина, которой камень попал в голову. Кроме того, злоумышленники избили датского журналиста.
Протестующие подожгли несколько автомобилей, включая полицейскую машину, а также — автобус с пассажирами. Люди успели выйти, но автобус потушить не удалось.
Полиция задержала нескольких протестующих. Правоохранители обещают найти всех виновников беспорядков. Для этого просмотрят записи полицейских видеокамер.
Расмус Палудан проводил антиисламские акции в Дании в 2018 году и в Швеции в 2020-м. Противники партии и тогда устраивали беспорядки.
Партия «Жёсткий курс» требует запрета ислама и депортации из Дании всех незападных лиц, которым предоставили убежище.
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