TVE: ущерб от беспорядков в Казахстане оценили приблизительно в сумму €200 млн

00:39 Россия обыграла Норвегию на чемпионате Европы по гандболу Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Норвегиии в матче чемпионата Европы.

00:35 Авербух ответил, стоит ли Трусовой облегчать контент на Олимпиаде Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, стоит ли российской фигуристке Александре Трусовой облегчать свой контент на Играх в Пекине.

00:30 Авербух: сомнений не было, что три российские фигуристки будут на пьедестале Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух высказался об успешном выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы.

00:26 РФПИ подал заявку на одобрение препарата от COVID-19 для подростков «Спутник М» в Индии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о подаче заявки на одобрение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков в регулирующий орган Индии.

00:20 Ягудин о Трусовой: никто из мужчин не решается на такую сложность Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

00:12 Кадыров призвал удалить из соцсетей весь негативный контент в адрес Ингушетии Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить все негативные высказывание в адрес представителей Ингушетии в социальных сетях, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

00:08 Щербакова: успешный прокат в произвольной программе — не случайность Чемпионка мира Анна Щербакова не считает случайностью своё успешное выступление в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

23:59 Щербакова: до произвольной программы казалось, что это два худших дня в моей жизни Чемпионка мира Анна Щербакова поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

23:58 Сирийский военнослужащий погиб в ходе миномётного обстрела Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате миномётного обстрела со стороны боевиков.

23:48 Ягудин назвал незабываемым выступление Щербаковой в произвольной программе Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями от произвольной программы чемпионки мира Анны Щербаковой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

23:44 Вуйнович: «омикрон» менее серьёзен, чем другие штаммы коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что существуют доказательства, что «омикрон» менее серьёзен, чем другие штаммы коронавируса, но его нельзя недооценивать.

23:41 Ягудин поздравил Валиеву после произвольной программы с победой на чемпионате Европы Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине.

23:29 Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине Россиянка Камила Валиева завоевала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя спортсменка получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

23:28 Валиева сделала три четверных прыжка в произвольной программе Российская фигуристка Камила Валиева с падением откатала произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

23:23 Серебряный призёр ЧЕ-2022 по фигурному катанию Букин стал отцом Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, стал отцом.

23:18 Неизвестный захватил заложников в синагоге в Техасе Неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

23:11 Трусова выполнила два четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы Российская фигуристка Александра Трусова с падениями откатала произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине.

23:10 Вуйнович: РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по «Спутнику V» Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».

23:02 Щербакова чисто исполнила произвольную программу с четверным флипом на ЧЕ Российская фигуристка Анна Щербаков без ошибок выступила в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

23:00 Хованцев ожидает, что на ОИ отправятся Халили, Серохвостов, Логинов, Цветков и Латыпов Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу отечественных спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

22:51 Во Франции 54 тысячи человек приняли участие в акциях против санитарных пропусков Во Франции 54 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

22:49 Чепиков: победа в эстафете добавит сборной России мотивации перед ОИ-2022 Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о победе сборной России в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

22:42 СЭ: женская сборная России по баскетболу рискует пропустить квалификацию ЧМ-2022 в США Женская сборная России по баскетболу может пропустить квалификацию чемпионата мира в Вашингтоне из-за проблем с американскими визами и российской вакциной от коронавируса.

22:34 СНБО: за кибератакой на Украину стоят связанные с разведкой Белоруссии хакеры Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что, по мнению Киева, за кибератакой на сайты украинских госорганов стоит группировка UNC1151, якобы связанная с белорусскими спецслужбами.

22:30 Гол Коутиньо спас «Астон Виллу» от поражения в матче АПЛ с МЮ «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

22:25 Попова считает новаторским произвольный танец Степановой и Букина Бывшая российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала выступление россиян в танцах на льду на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

22:16 Итальянский модельер Нино Черрути умер на 92-м году жизни Итальянский модельер и бизнесмен Нино Черрути умер на 92-м году жизни в больнице города Верчелли в регионе Пьемонт на севере Италии.

22:10 Губерниев восхитился выступлением биатлониста Цветкова в эстафете в Рупольдинге Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о форме российского биатлониста Максима Цветкова после победы мужской сборной в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

22:07 Избитый фигурист Соловьёв сообщил, что испытывает проблемы с речью Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который был избит в Москве в декабре, рассказал о своём физическом состоянии.

22:03 Антонов: ситуация на Украине не была в повестке переговоров России и США в Женеве Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация на Украине не входила в повестку российско-американских переговоров в Женеве 10 января. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

21:57 В «Дженоа» отреагировали на информацию об аренде Миранчука Спортивный директор футбольного клуба «Дженоа» Карло Тальдо прокомментировал информацию об аренде российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

21:52 Кадыров заявил, что у Чечни отсутствуют проблемы с Ингушетией Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с соседней Ингушетией.

21:50 Агент Буше не стал комментировать обвинения в адрес своего клиента в изнасиловании Алёша Пилко, агент американского хоккеиста ярославского «Локомотива» Рида Буше, отказался комментировать новости об обвинении его клиента в изнасиловании несовершеннолетней.

21:49 СБР: Латыпов поправился и начал тренироваться на карантине В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, как Эдуард Латыпов проводит время на карантине из-за коронавирусной инфекции.

21:46 Антонов: Россия примет решение о дальнейшей работе с США, когда получит ответы на свои предложения Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с США, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

21:39 На Тонга отключился интернет после извержения вулкана и цунами В полинезийском островном государстве Тонга в результате извержения вулкана и цунами произошло полное отключение интернета.

21:34 Тихонов назвал стальной мужскую сборную по биатлону после победы в эстафете в Рупольдинге Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу мужской сборной России по биатлону в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

21:27 В «Локомотиве» сообщили, что обвинённый в изнасиловании Буше остаётся в команде В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» прокомментировали информацию о том, что американский форвард ярославской команды Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

21:21 В «Аталанте» подтвердили, что Миранчук близок к аренде в «Дженоа» Спортивный директор футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори подтвердил, что российский полузащитник команды Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа» на правах аренды.

21:17 Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины.

21:09 Синицина рассказала о своём платье для произвольного танца Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, после победы на чемпионате Европы в Таллине высказалась о своём платье для произвольной программы.

21:08 Detroit Free Press: хоккеист «Локомотива» признался в изнасиловании несовершеннолетней Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

21:04 Синицина: в произвольном танце мы с Кацалаповым пытаемся передать нашу жизнь и карьеру Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, после победы на чемпионате Европы в Таллине высказалась о произвольном танце.

20:58 Губерниев отметил важность победы сборной в эстафете в Рупольдинге Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил важность победы мужской сборной России по биатлону в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

20:49 Представители военных ведомств США и Украины провели телефонный разговор Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.

20:49 Появилось видео произвольного танца чемпионов Европы — 2022 Синициной и Кацалапова В сети опубликовали ролик проката произвольной программы чемпионов Европы по фигурному катанию в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

20:48 Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на ОИ-2022 Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев после победы мужской сборной России по биатлону в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге поделился мнением о том, кто из команды должен отправиться на предстоящую Олимпиаду в Пекине.

20:40 Министр финансов Израиля заболел коронавирусом Министр финансов Израиля Авигдор Либерман заболел COVID-19.

20:37 Логинов высказался о победе в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу национальной команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.