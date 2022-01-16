TVE: ущерб от беспорядков в Казахстане оценили приблизительно в сумму €200 млн

Последствия недавней вспышки насилия в Казахстане видны до сих пор, передаёт TVE. Власти оценили ущерб от беспорядков приблизительно в сумму €200 млн. Как ожидается, восстановительные работы в стране займут несколько месяцев.
ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент TVE: Здесь, в Казахстане, до сих пор нет ясности по поводу того, сколько человек погибли во время серьёзных беспорядков и протестов, которые пережила эта страна. Но, как вы видите, следы этого насилия более чем очевидны. Мы находимся внутри мэрии Алма-Аты, одного из самых знаковых зданий этой финансовой столицы. Оно, как и многие другие здания, было полностью разрушено.
Власти оценивают весь ущерб приблизительно в сумму 200 миллионов евро. Ожидается, что восстановительные работы продлятся несколько месяцев. Казахстан объявил об отмене красного уровня опасности в большей части страны, но не в эпицентре беспорядков, где, по их (властей. — ИноТВ) мнению, всё ещё остаётся террористическая угроза.
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